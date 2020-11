Una agricultora de Almería, cuya identidad ha decidido ocultar por miedo a represalias, ha denunciado en ¿Te lo vas a comer? ser víctima del reetiquetado de hortalizas por parte de empresas comercializadoras.

"Yo cultivaba un producto y la empresa donde comercializaba me acusó de usar un plaguicida. Tuve una inspección de la Junta de Andalucía y no me sacaron residuos. Se descubrió que para completar el pedido de sus clientes usaron producto marroquí con mi nombre de trazabilidad, bajo mi responsabilidad, y yo sin saberlo", ha explicado a Chicote.

Una situación que, según denuncia, le hubiera podido costar "una cuantía económica inasumible". Finalmente pudo librarse ya que en los análisis no hallaron plaguicida: "La empresa justificó que se había completado mi partida con producto marroquí. A ellos no les pasó absolutamente nada".