La Policía Local de Zaragoza llegaba acompañada de Alberto Chicote a un establecimiento que tenía licencia como restaurante y para hacer comida china para llevar. "¡La Virgen santa!", comentaba el chef nada más entrar por la puerta y percibir su olor a rancio.

Cuando entró en la cocina, confirmaron las sospechas del conductor de ¿Te lo vas a comer?: "No han fregado aquí en la vida". Los agentes y el cocinero vieron que no sólo no tenían cámaras para refrigerar la comida sino que los bichos campaban a sus anchas y caían de la campana a los woks. "Esta cocina hay que cerrarla ya", sentenciaba uno de los policías.

(*) Estamos recuperando los mejores momentos de Te lo vas a comer. Este vídeo pertenece a un programa de una temporada pasada.