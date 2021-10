Te lo vas a comer investiga de cerca la dieta que está haciendo Juanjo. Le mandaron comer durante todo un día solo plátanos y puré de patatas de una conocida marca como preparación a una dieta. Alberto Chicote le acompañó a la salida de la consulta la segunda vez para conocer los resultados y saber cuál es la pauta definitiva que tiene que seguir para perder peso.

Las indicaciones sorprenden a Alberto Chicote: no puede tomar mandarinas, ni huevos, ni lácteos, y si toma alcohol (que no debería), que sea vodka. Además, cada consulta recibe unas pequeñas descargas que le permiten más tarde unos minutos donde podrá comer lo que quiera.

Tras comprobar que realmente esta dieta no está aprobada por el Colegio de Médicos de Madrid, como así indicaba en su web, Alberto Chicote habla con Andrea Calderón, de la Sociedad española de Dietética y Alimentación: "Me parece increíble, tiene evidencia científica cero", asegura. Ella desmonta la dieta en este vídeo de tres minutos donde también explica unos trucos para saber si una dieta es o no buena.