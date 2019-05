La denuncia de los familiares de una residencia de Vallecas: "No sabemos lo que comen porque nos echan antes de servir las comidas"

Alberto Chicote charla con los familiares de los mayores de la residencia pública del Ensanche de Vallecas. ¿Cómo se alimentan? ¿Están satisfechos con el menú que les sirven?

"Las comidas no están buenas. No tienen sabor, no llevan aceite, les sirven los garbanzos duros y el pescado está congelado", explica uno de los familiares. Además, denuncian que los familiares no pueden ver las comidas y que "les echan" del centro minutos antes de servir el menú.

"Si no te lo quieres comer, te retiran el plato y te mandan a la habitación. Eso le ha pasado a mi madre y ese día hasta la merienda no le dieron ni un zumo", afirma la hija de una residente del centro.

No es la única queja, aseguran que también existen deficiencias en la limpieza y lo achacan todo al cambio de empresa. "Mi madre paga 609 euros (con la medicación) por estar en el centro", añaden.

Otros momentos destacados

Juan Revenga analiza el menú que elaboran en la residencia pública de mayores del Ensanche de Vallecas, gestionada por Aralia en Madrid. El experto coincide con Chicote: no están alimentando bien a nuestros mayores.

Sol Félix e Inés García trabajan en la cocina de la residencia. Denuncian la mala calidad del pescado que utilizan en el centro para alimentar a los mayores. "Yo me santiguo antes de entrar porque nunca sé lo que me voy a encontrar", señala una de ellas.