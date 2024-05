La carrera hacia las urnas vive sus últimas horas en Cataluña, antes de unas elecciones que prometen arrojar un endiablado escenario para pactar tras el 12M, en medio de vetos cruzados entre los candidatos. Una campaña que llega a su fin con el candidato socialista, Salvador Illa, a la cabeza de todas las encuestas, mientras Junts y Esquerra siguen en la pugna por liderar el espacio independentista, aunque con cierta ventaja de Carles Puigdemont.

En este contexto, Illa ha expresado este viernes que se ve "con la fuerza suficiente para gobernar" y que espera que "no haya una actitud de bloqueo por parte de las otras formaciones políticas". En declaraciones a 'TVE', el líder del PSC ha aseverado que hay "dos únicas posibilidades": "Más de lo mismo", con "una mayoría independentista en el Parlament que ha sido incapaz de proporcionar estabilidad al Govern" o bien "abrir un tiempo nuevo". Una opción, ha dicho, que le corresponde liderar según los sondeos.

Preguntado por cuál sería su socio preferente, el también exministro de Sanidad ha expresado, como ya ha hecho durante la campaña, que se guiará por criterios de "estabilidad", un "enfoque socialdemócrata" y con "los servicios públicos como primera prioridad". "Quien esté más cerca de estas tres opciones va a ser más fácil llegar a a cuerdos con ellos, pero vamos a esperar a que hablen los ciudadanos", ha indicado.

Sin embargo, y aunque el actual president y candidato de ERC, Pere Aragonès, no ha cerrado totalmente la puerta en campaña a pactar con el PSC o con Junts, este mismo viernes ha criticado que no sabe qué planes tienen para Cataluña Illa ni Puigdemont más allá de presidir la Generalitat. Además, ha augurado que el socialista no negociará con el Gobierno central como lo ha hecho él, "porque es del mismo partido de Pedro Sánchez y tendrá que escoger entre defender el país o hacer lo que le diga Moncloa".

Puigdemont se ve cerca del PSC

Aunque los socialistas vienen liderando las encuestas desde el primer momento, Puigdemont, que ha hecho campaña desde Francia ante el riesgo de ser detenido si pisaba territorio español, ha asegurado este viernes que su partido está casi rozando al PSC en los sondeos, lo que ve como una "señal de victoria" ya que, asegura, le están disputando el liderazgo a los socialistas cuando estos últimos lo tienen todo a favor.

"Tener opciones reales de ser la primera fuerza parlamentaria, con la que lleva tres años en campaña electoral y que lo tiene todo a favor, es una proeza", ha afirmado en declaraciones a 'ElNacional.cat', donde ha cargado duramente contra los socialistas, a quienes ha aludido como el partido de "la cal viva".

Puigdemont también ha augurado que hay muchas probabilidades de que haya una mayoría independentista tras los comicios de este domingo. En este sentido, la candidata de la CUP, Laia Estrada, ha manifestado este mismo viernes que tras los comicios su formación se puede "entender perfectamente" con Junts, aunque ha advertido de que no es lo mismo volver a Cataluña para reemprender el 'procés' que hacerlo para "restitutir Convergència i Unió".

Sánchez arropa a Illa tras una campaña marcada por su reflexión

En cualquier caso, este viernes los líderes nacionales de los partidos van a estar acompañando a sus respectivos candidatos en el cierre de campaña. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropará a Illa en el Pabellón de la Vall d'Hebron, el mismo lugar que eligieron los socialistas para concluir la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del año pasado, cuyo mal resultado llevó a Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas.

Con este serán cuatro los actos en los que el líder socialista ha acompañado a su candidato en una campaña marcada por su periodo de reflexión y su posterior decisión de seguir al frente del Ejecutivo. Tras confirmar su continuidad, no obstante, el presidente entraba de lleno en campaña dejándose ver, primero, en la Feria de Abril de Barcelona y, después, en varios actos más en esta misma provincia, la que más escaños reparte el domingo.

Entretanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, participarán en el acto del cierre de la campaña de Comuns Sumar en Cornellà de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, un enclave donde los comunes han tenido siempre su principal granero de votos. La candidata, Jéssica Albiach, estará acompañada también por Ada Colau, Jaume Asens y Lluís Mijoler.

La derecha endurece el discurso

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurará la campaña de las elecciones catalanas junto a su candidato, Alejandro Fernández, en Hospitalet. Un acto en el que también estará Isabel Díaz Ayuso y que llega tras varios días en los que los 'populares' han endurecido su discurso en materia de inmigración al punto de asemejarse al de Vox para tratar de arañar votos a la extrema derecha, que podría obtener representación en el Parlament también por parte de otro partido ultra, Aliança Catalana.

Precisamente, Santiago Abascal, cerrará la campaña de Ignacio Garriga en la plaza d'Artós de Barcelona, un lugar que acogió las protestas contra el referéndum y que Vox ha empleado para celebrar algunos de sus actos de campaña.