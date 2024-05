Estados Unidos respeta la posición de España sobre el reconocimiento de Palestina, según ha asegurado el ministro de exteriores, José Manuel Albares. Lo ha hecho después de su encuentro de este viernes con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Washington. En línea con lo que apuntan, los dos países tienen un objetivo común y es el de la paz en Oriente Próximo.

En su encuentro, Blinken y Albares señalaban sus objetivos comunes en los que ambos países trabajan "juntos". Blinken ha concretado en que estos puntos son "el apoyo a Ucrania y la paz en Oriente Próximo". Ante estas coincidencias, Albares ha asegurado que piden "un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación incondicional de todos los rehenes y el acceso sin obstáculos de la ayuda a la franja".

Una reunión en la que primero han firmado un memorando contra la desinformación, puesto que consideran que los bulos y la manipulación son una amenaza para las democracias. "Son amenazas a la seguridad nacional de nuestros países", ha sentenciado Blinken en rueda de prensa.

Y después de la firma, ambos dirigentes han tenido hora y media de reunión en la que Albares ha trasladado a Blinken la posición de España para reconocer a Palestina como Estado. Un reconocimiento, al que por el momento, Irlanda y Eslovenia podrían sumarse como países europeos que lo impulsan. Tras ella, el misnitro español ha afirmado que "Blinken respeta la postura de España, pero no ha manifestado su opinión al respecto".

No obstante, y ante las preguntas de los periodistas, Albares no ha querido confirmar si finalmente será en el Consejo de Ministros del próximo 21 de mayo cuando España reconozca el Estado de Palestina. Lo importante dice, no es el día, sino que la decisión está tomada.