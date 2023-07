Durante los últimos seis años el precio del menú del día se ha incrementado un 9%, tal y como indica un estudio de Hostelería España. En nuestro país, de media cuesta 12,80 euros. Las ciudades más caras son Madrid y Barcelona. Sin embargo, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria son las más baratas.

La inflación ha atacado de lleno al menú del día y mientras todos sufren ese encarecimiento hay un restaurante, en Parla, que presume de ser el más barato de España. Ofrece un menú del día por 3,50 euros.

Alberto Chicote quiere saber qué da para que le salgan rentable ese precio. Carlos Moreno, dueño del restaurante 'El Bocata', asegura que "es muy sencillo" y que la clave está en "comprar cantidad directamente a la fábrica" para "negociar con ellos buenos precios".

Además, el hostelero también explica que es fundamental "el pago al contado en el momento". Sobre la cantidad de menús diarios que sirven, destaca que superan los 300.

A pesar de las explicaciones de Moreno, el chef sigue teniendo dudas: "¿Te salen las cuentas?". Ante la pregunta, responde que hacen "un conjunto con todo y al final renta" porque también sirven "desayunos y copas".

De forma muy gráfica, el dueño del restaurante muestra que para vender el menú del día a3,5 euros se pueden gastar como máximo 2 euros.

Chicote sigue teniendo dudas y lo deja clarísimo: "Si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,5, el coste del producto está por encima del 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio que se plantee. Además, tienes un coste de personal y no está precisamente barato, gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado. Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6. El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable".