Es muy comercial decir que un producto es casero, artesano, ecológico... pero, ¿es artesano todo lo que nos venden como tal? El cocinero Pepe Solla se propone descubrirlo con Alberto Chicote probando diferentes "empanadas artesanas" en Madrid.

El primer local que visitan ya en la etiqueta de la empanada que compran ven ingredientes como 'lactosuero': "¿Tú le pones eso a las empanadas que haces?", le pregunta Chicote a Solla. Estos ingredientes les hace pensar que producen de forma industrial. "Decimos que son artesanas porque las montamos nosotras pero hay muchas cosas que compramos hechas", explica una empleada.

En otro local de Madrid, Chicote y Solla dan con una franquicia con otras 50 tiendas repartidas por España y Portugal. Venden empanadas argentinas "caseras". "El obrador está en Las Rozas, nosotros aquí las horneamos", asegura una empleada a Chicote.

Pepe Solla las prueba: "Si me lo venden como casero y me dan esto me siento engañado".