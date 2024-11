Yerma Ruano compartió en laSexta Xplica el profundo malestar de los valencianos ante la DANA y los bulos generados en torno a esta situación. "Es gente que ya está muy enfadada, que se levanta y su vida se ha roto entera. No se levantan en su casa, ni en su cama; no pueden llevar al niño al cole porque no tienen coche y porque el niño no tiene cole; y seguramente el vecino al que saludaban todas las mañanas igual ya ni siquiera está", comentó Ruano.

La periodista también explicó que los vecinos viven en un "contexto de miedo, de incertidumbre" que se intensificó debido a la falta de cobertura "durante muchísimos días". Fue en esos momentos cuando comenzaron a escuchar los bulos que circulaban. "Te llega lo que te llega… todo ese ruido, al final cabrea más, confunde más y hace que tú no sepas dónde estás", señaló Ruano.

Por otro lado, Ruano relató lo que les decían los vecinos de los municipios afectados por la DANA: "Una cosa que nos decían mucho era 'contad la verdad' todo el rato. Y yo les decía 'yo estoy aquí, estoy en el barro contigo y estás oyendo lo que estoy contando, dime si algo es mentira'".

La respuesta de los valencianos era clara: "Es verdad que vosotros estáis, pero se oyen muchas cosas", agregó la colaboradora de laSexta Xplica.

Finalmente, Ruano explicó que en cada ronda, la policía insistía en un mensaje: "Fiaros solo de los canales oficiales del ayuntamiento", un recordatorio que repetían "una y otra vez".