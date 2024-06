"¿En qué punto está Yolanda Díaz? ¿Y Sumar? ¿Qué te parece ese sí, pero no?", pregunta José Yélamo a El Gran Wyoming en laSexta Xplica, donde hablan de la decisión de la líder de Sumar de abandonar su cargo dentro del partido. "Ya dije que no me gustaba lo que estaba haciendo, no es una forma de empezar una fuerza a la izquierda del PSOE", critica el también presentador de El Intermedio, donde manifiesta que el proyecto "estaba avocado al fracaso y ha fracasado".

En este vídeo, El Gran Wyoming también se pronuncia sobre la decisión de Yolanda Díaz de no abandonar su cargo en el Gobierno: "No lo veo necesario, si están de acuerdo los demás, allá ella".