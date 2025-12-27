Wyoming, sobre el PP: "Me extraña que no sea un grupo marginal, con la estupidez de decir que las elecciones están amañadas siendo el más votado"

El presentador criticó que "la derecha es muy intransigente y muy déspota", y lamentó que "somos herederos del único país donde el fascismo triunfó". "A Hitler lo derrocaron, pero aquí ganó 40 años, por lo que la derecha viene de otro lado", señaló.

Wyoming expresó en laSexta Xplica que le "extraña" que el PP "no sea un grupo marginal". "Es la fuerza más votada y de ahí la estupidez ya elevada al máximo. O sea, dices que están amañadas las elecciones, Ayuso también, y resulta que eres el más votado. Coño, o sea que están amañadas, o sea que los votos tuyos son falsos, ¿de qué vas? Espérate al resultado, coño, y luego di que están amañadas", defendió.

