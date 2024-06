El Gran Wyoming se muestra muy contundente en laSexta Xplica contra las 'fake news': "Yo estoy a favor de que las penas por difamación se acentúen y se castiguen con severidad".

"No hay derecho a que alguien se cargue la vida de un individuo porque le dé la gana a sabiendas", denuncia.

En este sentido, recuerda un caso que le afectó a él directamente: "Por ejemplo, el señor Alvise me ha sacado a mí varias veces. Estoy comiendo con Pardeza y me saca diciendo que estoy comiendo con el ministro de Justicia. Por su coño".

"Su propia gente le dice que es un gran profesional, pero es Pardeza y no lo quita, le da igual. Yo nunca he comido con ningún ministro de Justicia de este país, pero me da igual porque podía ser amigo mío del cole", añade el presentador de El Intermedio.

Al respecto, Wyoming responde tajante: "Eso debería estar penado".