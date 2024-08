El turismo centra el debate en laSexta Xplica, con los colaboradores intentando responder a la pregunta de si ahora se viaja más que antes. El guía turístico Paco Ledesma cree que su generación piensa que esos viajes pueden ser una especie de escapada para jóvenes que no ven opciones de independizarse o pagarse un coche.

"No es tanto generacional como de clases sociales. Mi abuela no ha considerado las vacaciones porque eso no era cosa para los de su clase. No sabe leer ni escribir y le inculcaron que eso no era para ella", traslada en el programa.

Por su parte, la periodista Laura Blanco habla de la "generación intermedia", con padres de los años 80 y 90 que "tenían otra prioridad", como era comprar una vivienda. "Mis padres sabían que si estaban unos años a pan y agua tenían para la entrada de un piso", reconoce Ledesma.