Antonio Maestre criticó en laSexta Xplica que "se trata la vivienda como un bien de mercado, y no como un lugar para vivir, y a partir de ese planteamiento, se pone por delante el beneficio que puede generarle a alguien una vivienda que el hecho de que la clase trabajadora necesita espacios para vivir". "Es tan sencillo como que la gente en las grandes ciudades no puede vivir con su salario. Si creamos una sociedad que pone por delante que alguien pueda invertir en un bien básico de subsistencia, no encontraremos la solución", lamentó.

Así, lanzó tres peticiones a los empresarios: "Que paguen los impuestos que les corresponden, que paguen a los trabajadores un salario digno y todas las prestaciones sociales y que no especulen con un bien básico como la vivienda". "No tendría que estar permitida la especulación con un bien básico como la vivienda", defendió, al tiempo que señaló que "la vivienda es una política pública y, por ello, hay maneras de solucionar el acceso a ella".