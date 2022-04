Sergio Peris-Mencheta ha contado en laSexta Noche su "teoría" sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock. "Tengo la sensación de que él cuando se levanta y va a darle el sopapo, se le va de las manos. Incluso cuando se da la vuelta y se da cuenta de que le ha metido un 'galletón' increíble, él todavía está en formato comedia. Si te fijas, está sonriendo cuando está volviendo. Mira a la gente, sonríe, y ya cuando se sienta es cuando se da cuenta de la magnitud de lo que ha hecho", ha expresado el actor.

Así, Peris-Mencheta ha opinado que "no estaríamos hablando de la broma de mierda que hizo Chris Rock si no hubiera hecho lo que ha hecho Will Smith". "Habría pasado sin pena ni gloria. Estaríamos hablando de que a Penélope Cruz se refirió como la mujer de Bardem", ha manifestado el artista, quien ha reflexionado sobre cómo va a afectar a Smith este "fatídico incidente": "Toda la vida persiguiendo el Oscar y se le va a recordar por la bofetada que le dio a Chris Rock".

"Probablemente en España lo hubiéramos pillado con retraso. Al principio, pensamos que era broma, que son dos cómicos, y luego ves la cara de Chris Rock y te das cuenta de que le ha dado y que el otro no sabe cómo seguir", ha señalado Sergio Peris-Mencheta, quien ha lamentado que este suceso "es una pena por los Oscar, por él y por todos los nominados".