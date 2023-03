Celia Ferrero, miembro de la CEOE y vicepresidenta de ATA, expresó en laSexta Xplica que le sorprende "un poco que Afra esté tan contenta con la reforma de las pensiones, cuando no ha habido diálogo social", unas palabras que provocaron la indignación de Afra Blanco.

"No hagas menciones y no tergiverses mis palabras. He dicho que estoy contenta con que el que tiene más pasta y no está contribuyendo, pasa a contribuir como todo hijo de vecino. No me matices, ni hagas menciones tergiversando cositas", manifestó la sindicalista.

Por su parte, Ferrero insistió en que "ha habido una falta de respeto al diálogo social". "Se ha llegado al acuerdo en la CE y nosotros hemos tenido interrumpido el diálogo con el Ministerio durante muchísimo tiempo. ¿Por qué se ha acortado esto solo con Bruselas? ¿Por qué no ha habido diálogo social?", manifestó la vicepresidenta de ATA.