En laSexta Xplica se debatió sobre las diferentes posturas y la actuación de los partidos políticos que se vieron salpicados por las acusaciones de abusos machistas y sexuales de Íñigo Errejón. Dentro del debate, Tania Sánchez puso el foco en las víctimas y en las propias formaciones que tuvieron que tomar medidas tras la carta de renuncia del exportavoz de Sumar.

"Cuando hablamos de machismo cometemos un grave error si hablamos de monstruos y de psicópatas, aunque es inevitable, ya que todos buscamos una explicación y más cuando nos toca de cerca. Pero igual que es un error hablar de los monstruos en vez de entender que son los machistas y que eso es muy transversal. Yo creo que nos engañamos profundamente si cuando hablamos de estas cosas pensamos que los partidos son artefactos ajenos a la realidad de este país", apuntó Sánchez.

En lo que respecta a los partidos políticos y su relación con este tipo de casos, aseguró que "los partidos son el reflejo de la sociedad en la que se insertan". También aseveró que lo importante del caso de Errejón es tomar las medidas necesarias para "que no vuelvan a suceder situaciones de poder que generen este horror a mujeres"

Tania Sánchez concluyó su intervención poniendo en el centro del debate que el verdadero problema no son los partidos, sino el patriarcado: "Me parece que no es momento de hablar de hipocresía de un espacio que sin duda ha hecho las cosas fatal, creo que es hora de darnos cuenta de que el patriarcado es la forma de poder que no podemos quitarnos de ningún lugar. Está es la urgencia".