Susana Díaz critica duramente a Mazón: "Hay que tener mucha sangre fría para seguir en el cargo"

Mazón sigue en el ojo del huracán. Tras no aparecer en todas las Fallas exceptuando el día del cierre de las fiestas en la nocturnidad y por la puerta de atrás, el president de la Generalitat recibió a varios afectados de la DANA tras cinco meses desde la catástrofe. Lo peor es que se justificó diciendo que no tenía sus números de teléfono y que por eso había tardado tanto. Unas decisiones que Susana Díaz ha criticado duramente en laSexta Xplica.

"Saber que tú no estabas donde tenías que estar, ya no entro ni en lo que estaba haciendo, y que sientas que has fallado con más de 200 personas que han fallecido y tú sigas agarrado al puesto no lo entiendo", ha afirmado.

Además, Susana Díaz ha añadido que "hay que tener mucha sangre fría para seguir en el cargo". También ha explicado que cualquier político del Partido Popular, fuera de las cámaras, te dice que "está quemado y que se tiene que ir".