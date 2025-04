La sugerencia de Borrell a la UE para responder a los aranceles de Trump: "Hay que ir a por las tecnológicas americanas, que son de sus amigos"

El exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha apuntado que no sería beneficioso que la Unión Europea impusiera aranceles en respuesta a los que ya ha puesto Donald Trump.

Josep Borrell ha sugerido en laSexta Xplica que la respuesta de la Unión Europea a Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump no debe ser más aranceles, sino ir a gravar a las tecnológicas estadounidenses lideradas por los amigos del presidente de la Casa Blanca.

"No estoy en la cabeza de Trump, pero eso parece (plantear los aranceles como arma negociadora). Cuando le oyes decir 'a este le sale un 47%, pero le vamos a dejar en un 20%'. Es un espectáculo que sería un poco patético. Por eso los europeos haríamos bien en no ir corriendo a Washington a pedir árnica. Haríamos bien en plantarnos, porque tenemos la capacidad para responder. No precisamente subiendo nuestros aranceles a los productos americanos, porque eso sería importar la inflación", explica.

Por ello, Borrell ha señalado cuál sería una buena respuesta según su visión: "Creo que tendríamos que ser más inteligentes e ir por las tecnológicas americanas, que son de sus amigos. Porque Trump se queja del déficit comercial, que tiene razón que lo tiene con Europa, pero tiene un gran superávit en servicios. Pero a él le da igual, solo cuenta los productos físicos. Podríamos ponerles impuestos a esas empresas que trabajan con costes marginales y, por tanto, pueden soportar impuestos. Eso sería más inteligente que 'tú me gravas, yo te gravo'".