Alberto Sotillos, sociólogo, habló en laSexta Xplica del impuesto a la banca como "el engaño perfecto". "Nosotros nos polarizamos, y unos dicen que van con el Gobierno y otros con los bancos. El engaño es redondo. Si le pongo un impuesto a la gente, no me votan. ¿Y cómo hago para poner un impuesto a la gente? Lo que hago es ponerle un impuesto a los bancos. ¿Pero cómo hago para que los bancos estén contentos? No compitiendo con ellos, dejándoles que no tengan competencia", manifestó el sociólogo, tras lo que defendió que "el Estado podría hacer una competencia magnífica".

En este sentido, Sotillos subrayó que "el engaño es maravilloso porque el Estado consigue subir los impuestos a todos los españoles sin hacerlo a los españoles". "Y los bancos nos lo cobran a nosotros y todos felices. Y nosotros estamos aquí posicionándonos, pero los bancos no han pagado un impuesto en su vida, sino que nos lo repercuten a nosotros", denunció.

Así, el sociólogo pidió que "aplaudamos lo bien que han hecho el engaño y que nos estemos polarizando, en lugar de decir que tanto el Gobierno como los bancos están encantados de conocerse porque nosotros vamos a pagar el déficit tan tremendo que tenemos".