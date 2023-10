Sofía tiene 31 años y trabajo, pero vivir sola en un piso no es una opción para ella en Madrid. "Dejé mi casa con 18 años y desde entonces siempre he compartido. Tristemente es una situación que viven también mis amigos: todos pasamos los 30 años, tenemos unos empleos dignos y compartimos", cuenta en laSexta Xplica.

"Yo he buscado, he filtrado en los buscadores que todos conocemos, y no hay. Encontré una vez una habitación en el centro de Madrid que eran 900 euros, menos de 40 metros y en la mesilla de noche un microondas. También quiero tener un poco de calidad en mi vida", explica la joven, que paga 500 euros por su habitación en el centro de la capital.

"Tengo mi vida en Madrid, también es una idea irme fuera, pero al final estaría pagando con tiempo en vez de con dinero, porque estaría transportándome todo el tiempo", añade Sofía, cuyo relato completo puedes escuchar en el vídeo, en el que también puedes ver el debate al respecto en el plató.