Rufián, sobre la financiación singular: "A más competencias tiene que haber más financiación"

El portavoz de ERC en el Congreso ha expresado en laSexta Xplica que no comprende las críticas a la "financiación justa" negociada para Cataluña porque señala que es "extensible" al resto de CCAA.

Gabriel Rufián ha acudido a laSexta Xplica y ha respondido a las preguntas de José Yélamo y los colaboradores del programa. Una de las que ha realizado el presentador ha sido sobre la financiación singular de Cataluña, la cual ha defendido señalando que no comprende las críticas cuando es un acuerdo extensible al resto de CCAA.

El portavoz de ERC en el Congreso, primero, ha matizado a cómo referirse a esa financiación: "Financiación singular es el peor lema de la historia. Financiación justa y lo hemos repetido. Cataluña, en su momento, ERC negoció una financiación justa y una quita de la deuda extensible al resto de comunidades. La pregunta o crítica no es por qué los catalanes han conseguido una financiación más justa, es por qué no el señor Juanma Moreno se planta en Moncloa y consigue una financiación más justa".

"Los pactos que alcanza ERC no van en contra de nadie. Yo quiero que, me invento, Murcia tenga una financiación más justa y una quita de la deuda. Lo que no acabo de entender es que el presidente de Murcia se meta con aquellos que han conseguido esto sabiendo que es extensible negando que él también lo puede conseguir", añade.

Además, Rufián ha señalado que otorgando más competencias a la comunidad autónoma es una causa para tener más financiación: "A más competencias se entiende que tiene que haber más financiación. Yo quiero que Andalucía tenga una más justa y ojalá tuviera un Gobierno que se fijara en esto y no en otras cosas".