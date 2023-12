¿Cuál fue el desencadenante de la injustificable agresión de Javier Ortega Smith? El programa laSexta Xplica pregunta al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño.

Ortega Smith escribió en X que Rubiño se había mofado de las víctimas del terrorismo, una circunstancia que ha negado el edil de Más Madrid: "No solo no me mofé de las víctimas, sino que defendí a la familia de Adriana Moscoso, de quien él había dicho que tiene síndrome de Estocolmo, precisamente una persona que ha sufrido la violencia de ETA...".

"Ante esto, le dije que sus palabras me parecieron asquerosas", ha relatado Rubiño, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. El edil ha completado su relato asegurando que "en ningún momento" le insultó ni le dijo nada. Sin embargo, Ortega Smith "se giró, se acercó con esa actitud, tiró los papeles y la botella".

"Yo no sabía si iba a establecer contacto físico... En ese momento, me podía esperar cualquier cosa. Encima, cuando se dio la vuelta me dijo: 'Ahora vas y lloras'", ha lamentado.