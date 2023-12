Roberto, pasajero de uno de los trenes siniestrados en El Chorro (Málaga), ha entrado en directo en laSexta Xplica para ofrecer su testimonio sobre el accidente: "El tren se paró, pero es frecuente que lo haga a cierta altura. A los cinco minutos ha empezado un ruido tremendo, ha empezado a salir humo, el tren estaba como volcándose y la gente se ha puesto nerviosa...".

"No ha volcado como tal, aunque quedó un poco como volcado hacia la derecha. La gente se levantó, intentamos ir hacia las puertas pero no se abrían", ha agregado Roberto, quien asegura que "en el lado izquierdo se notó el impacto del otro tren, aunque no sabíamos contra qué en esos momentos".

El testigo asegura que hasta el momento (23:30 horas del sábado) no han recibido explicaciones y los pasajeros se encuentran "en mitad de El Chorro, una zona montañosa en la que hace frío. No sabemos nada. Nos han dicho que nos van a llevar a Málaga. Todo el mundo está a la intemperie".