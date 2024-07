Miguel Ángel Revilla reconoció en laSexta Xplica que no para, y que le "llaman de muchos sitios" desde que ha dejado la política "para que vaya a hablarles", y él está "encantado". "No cobro nada; me pagan el viaje. La próxima actuación es el día 30 en Mazarrón, Murcia", indicó, tras lo que contó que en Lorca ha sido nombrado "embajador mundial del brócoli".

"Yo, para aceptar eso, lo primero es que me guste el brócoli, y me encanta, aunque hay mucha gente a la que no le gusta", expresó el expresidente cántabro, quien dijo que tiene "unas broncas terribles con Pablo Motos, porque él lo odia". Así, Revilla destacó de esta verdura sus "increíbles propiedades, mucha vitamina C y omega 3".

En este sentido, el exlíder del PRC, subrayó que "en esa zona de Murcia se producen 600 millones de kilos de brócoli, que va a Alemania y, sobre todo, en Reino Unido". "Si tuviesen agua en Murcia, podrían inundar de brócoli el mundo", afirmó, tras lo que lanzó un mensaje a Abascal: "Él y todos los que están en contra de la migración tendrían que ir en plena temporada de recolección para que vieran qué sería de todos esos kilos de brócoli si no hubiese lo que yo he visto; no he visto ni un español entre los miles que iban detrás de los camiones con un machete cortando el brócoli".