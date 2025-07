José Yélamo desvela el motivo de la ausencia de Noelia Núñez en laSexta Xplica: "Está invitada para cuando quiera"

El presentador ha hablado de la ya exdiputada, después de que entregase su acta en el Congreso tras revelarse que su currículum no era como decía que era.

Noelia Núñez es uno de los rostros habituales en la mesa de debate de laSexta Xplica. La exdiputada, que ha entregado su acta tras revelarse que ha falseado su currículum, se ha ausentado del último programa a pesar de que, como cuenta José Yélamo, "estaba invitada".

El presentador, en sus palabras, ha explicado que Núñez "no está porque no ha querido". "Dice que no puede. Que está con su familia este fin de semana", cuenta Yélamo.

"Está invitada para cuando quiera venir y darnos las explicaciones que considere oportunas", concluye en su exposición sobre la ausencia de Noelia Núñez el presentador de laSexta Xplica.

Quien fuese una de las grandes promesas del PP y voz de los 'populares' en el debate del programa de laSexta ha entregado su acta después de que se descubriera que su currículum real no es como el que decía que era. Esto ha provocado además que el partido de Feijóo indique a sus diputados y diputadas que revisen su formación.