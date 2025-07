Revilla, sobre Chaves y Griñán: "Probablemente ellos no han trincado dinero; llevan una vida más o menos austera"

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla hizo repaso en laSexta Xplica de la "sombra de la corrupción" del PP y el PSOE. En referencia al PSOE, habló del caso de los ERE de Andalucía y, en concreto, quiso hablar sobre Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con los que, dijo, compartió "la vida política durante muchos años".

"A ellos no se les ha encontrado nada y. Probablemente no estén implicados en nada de haber trincado ellos dinero", afirmó el exlíder del PCR, a lo que apostilló que "lo que sí es un delito es arbitrar una fórmula abierta a subvenciones sin ningún control donde trincó muchísima gente cosas que no se merecían, mientras otros intermediarios de segunda fila se llevaron dinero".