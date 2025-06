Revilla, sobre el caso de Leire Díez: "Si no hay nada que ocultar, tendría que haber salido Pedro Sánchez; yo lo hubiera hecho"

"Seré el único de Cantabria que no he hablado con ella ni tiene una foto conmigo", expresó Revilla en laSexta Xplica, donde quiso "aclarar" que Leire Díez "no es pasiega", sino que, señaló, "nació en Portugalete".

"Creo que no está escribiendo un libro, que trabajaba para alguien y que las puertas del PSOE las tenía abiertas de par en par, porque si no, no apareces como una de las grandes jefazas de Correos con sueldos que no están al alcance de nadie; que no lo hemos soñado ni los que hemos sido presidentes", insistió al respecto el exlíder del PRC, quien subrayó que "no cabe duda de que estaba bien relacionada con el PSOE, porque tiene con fotos con todo el mundo", aunque añadió: "Seré el único de Cantabria que no he hablado con ella ni tiene una foto conmigo". Además, Revilla quiso "aclarar" en el programa que Díez "no es pasiega", sino que "nació en Portugalete".

En lo referente a la falta de explicaciones de Pedro Sánchez al respecto, el expresdiente cántabro manifestó: "Mientras que con el tema de Ábalos fueron contundentes, ¿por qué aquí han dejado una cosa de investigación y le han dado la posibilidad de que dimitiera?".

En este sentido, Revilla defendió que "en un tema de estos, para cortar cualquier tipo de suspicacia, dices que esta señora no tiene nada que ver con el PSOE y todo lo que está haciendo es al margen del partido". "Si no lo ha hecho, claro que da a entender para muchos que puede haber algo más", señaló, tras lo que declaró: "Si no hay nada que ocultar, tendría que haber salido Pedro Sánchez; yo lo hubiera hecho". "Si no hay nada, tienes que salir al día siguiente con la expulsión", zanjó Miguel Ángel Revilla.