Revilla carga contra Ayuso: "Si llegase a ser presidenta del Gobierno con estas actitudes, pondría en peligro la unidad de España"

Después de que Isabel Díaz Ayuso abandonara la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones en lenguas cooficiales, Miguel Ángel Revilla ha opinado al respecto en laSexta Xplica, donde ha calificado esta actitud de "muy peligrosa".

Miguel Ángel Revilla ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso por abandonar la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones en lenguas cooficiales, un gesto que, a su juicio, desprecia una de las principales fortalezas del país. "La gran riqueza de España es su pluralidad", ha defendido.

Revilla ha señalado que resulta fácil "imaginar cómo pueden sentirse vascos y catalanes al verse menospreciados en un idioma que han escuchado de sus abuelos y de sus madres", al tiempo que ha recordado que la lengua es uno de los elementos que más cohesionan a los pueblos.

En su opinión, la presidenta madrileña puede estar buscando rédito electoral en su comunidad, pero a costa de generar "un clima muy preocupante" en otros territorios. "No concibo una España gobernada sin Cataluña y Euskadi, dos territorios fundamentales", ha afirmado el exlíder del PRC, que ha advertido de que actitudes como esta podrían "poner en peligro la unidad de España” si llegaran al Gobierno central.

Revilla ha calificado esta deriva de "muy peligrosa" y ha alertado de que un Partido Popular que aspire a gobernar siendo "testimonial" en Cataluña y el País Vasco genera una situación inquietante. "Se está haciendo una política que pone de muy mala leche a estos territorios", ha señalado, antes de subrayar que, si Cantabria tuviera una lengua propia, él la "defendería con uñas y dientes".

