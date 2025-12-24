Ramoncín, contra Juan Carlos I: "30 años después los ciudadanos han descubierto que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone"

Desde laSexta.com rescatamos de la hemeroteca una intervención de Ramoncín en un programa de laSexta Xplica donde el músico cargó contra Juan Carlos I y reclamó transparencia para la monarquía española.

Desde laSexta.com rescatamos de la hemeroteca una intervención especialmente contundente de Ramoncín en un programa de laSexta Xplica, en la que el músico y colaborador se mostró muy crítico con la figura del rey Juan Carlos I. Sus palabras, pronunciadas en un contexto de máxima actualidad informativa sobre el anterior jefe del Estado, vuelven a cobrar relevancia por la dureza de sus reflexiones sobre la monarquía y la rendición de cuentas y la publicación del libro de memorias del monarca.

Ramoncín dejó claro desde el inicio que, para él, Juan Carlos I no merece el calificativo de "emérito", ya que "emérito es aquel que se retira de un sitio con todos los honores", algo que, a su juicio, no se corresponde con la trayectoria del monarca. "De honores ni sabe, ni conoce", afirmó, subrayando que la imagen pública construida durante décadas no encajaba con la información que había ido saliendo a la luz con el paso del tiempo.

En ese sentido, el cantante sostuvo que "todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos, de apellidos de películas mafiosas", una comparación con la que quiso enfatizar la gravedad de los hechos conocidos. Por ello, aseguró que le parecía "curiosísimo" que, pese a haber llevado "ese tipo de vida" todavía hubiera quien está dispuesto a defenderle. El problema, apuntó, no era solo el comportamiento personal del antiguo monarca, sino la tolerancia institucional y social hacia sus comportamientos.

También señaló que quien paga la fiesta es el ciudadano de a pie y reivindicó su derecho a saber "en qué se gasta el dinero y cómo se ha producido esa fiesta". El artista dio un paso más al denunciar lo que consideraba una anomalía democrática. "Tenemos a un señor protegido por un artículo pese a tener 13 delitos que lo señalan, de los que cinco o seis están prescritos y el resto no se puede hacer nada contra él porque el artículo lo impide", denunció.

En aquella intervención, que tuvo lugar poco después de conocerse la existencia de una supuesta hija secreta del rey Juan Carlos I, Ramoncín se mostró indignado: "Sería cómico si no fuera porque es patético".

El colaborador lanzó para terminar un mensaje a Felipe VI, al que recomendó hacer "todo lo posible" para que la monarquía fuera "mucho más transparente" y "que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que más de 30 años después los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone".

