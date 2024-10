Chapu Apaolaza habló en laSexta Xplica sobre el intenso enfrentamiento que están teniendo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los últimos días. "Ahora resulta que el problema es del PP", dice.

"La mujer del presidente está imputada. El Fiscal General del Estado, imputado. El hermano de Sánchez, imputado. Hay una trama por la que seguramente se imputará a alguien que era ministro y secretario general del PSOE. Pero quien debe dimitir es Isabel Díaz Ayuso", cuenta.

Ahí intervino Antonio R. Valdivia, quien lanzó la siguiente frase: "Si tú dices que el presidente del Gobierno tiene que dimitir por su mujer, la pareja de Ayuso es un defraudador confeso".

De nuevo, tomó la palabra Apaolaza: "Lo de Gómez, eran chaladuras de la ultraderecha. Que se les había ido la olla con no sé qué papeles de algún panfleto. Me voy cinco días, monto un lío que no veas y dejo a todos flipando en colores. A Peinado le ponemos una querella, no se admite".