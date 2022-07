La Comunidad de Madrid ha decidido dar becas a familias con rentas superiores a los 100.00 euros para que puedan estudiar en centros privados de Primaria, Bachillerato y Formación Profesional. La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, defendía esta medida preguntándose "¿por qué una persona de 16 años puede abortar o cambiar de sexo y no acceder a una beca?".

Afra Blanco ha querido contestar a Ayuso sobre esta cuestión afirmando que "aquellos que cobráis menos de 100.00 euros le importáis tanto como que su hermano se lo lleve calentito, cero". La tertuliana de laSexta Noche opina que esta medida "privatiza y pervierte el sentido de las becas": "No puede ser que se esté diciendo que no hay pan para tanto y se estén destinando 75 millones a rentas que realizan el esfuerzo, pero que sí que pueden garantizar a sus menores que se van a poder formar, cuando hay otros madrileños que no". Su análisis al completo, en el vídeo sobre estas líneas.