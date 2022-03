Alejandro Sanz ha hablado en laSexta Noche sobre la guerra de Ucrania. El artista ha destacado que no se trata de algo nuevo, sino que "en guerra llevamos desde que la historia es historia". "El ser humano tiene ese vicio de la guerra, lo que pasa que cuando toca en nuestro continente, nos pone más alerta, pero hay guerras que siguen existiendo y que están vivas desde hace muchísimos años", ha subrayado.

En este sentido, Sanz ha manifestado que "lo más triste" de la guerra es "la constatación de un fracaso, el fracaso de la política, de las relaciones entre los seres humanos". "No conseguimos relacionarnos de una manera en la que no tengamos que recurrir a la fuerza para imponer nuestra forma de ver las cosas, y eso es lo más triste", ha lamentado.

El artista ha dicho que está viviendo la guerra de Ucrania "con el mismo horror y desesperación que todo el mundo, y a la expectativa de qué va a pasar", porque, según ha declarado, "no parece que vaya a terminar pronto y no se sabe qué esperar de determinadas personas".

Para Sanz, "lo más importante es que a los refugiados se les dé cobijo". "Creo que en esto estamos de acuerdo todos. No sé cuál es la forma de parar esta guerra o de ponérselo cada vez más difícil a Putin para que no pueda llevar a cabo sus planes. No soy político, ni entiendo de guerra, pero todo lo que se pueda hacer me parece poco", ha defendido, a lo que ha añadido: "Hay gente que no aporta a la humanidad y que estaríamos mejor sin ellos".