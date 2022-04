La sindicalista Afra Blanco ha mostrado su indignación en laSexta Noche ante el escándalo de las comisiones por las mascarillas. "Había quien se lucraba mientras morían en España miles de personas, mientras los profesionales de la salud pública batallaban contra el coronavirus con unas carencias provocadas por recortes previos y mientras millones de trabajadores y trabajadoras padecían por su futuro".

Sobre el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, Blanco pide que haga valer sus palabras y "entone el mea culpa", en relación con las afirmaciones que hizo cuando Aguirre dimitió y él habló de "conducta ejemplar" porque no conocía "a ningún político que dimitiera por culpa in vigilando".

Además, la sindicalista ha hecho una reflexión: "Hoy me he descubierto a mí misma en plenas contradicciones, contradicciones que no soy la única que tiene. Cuando casos similares se han podido ver, o sobrevolar, en el entorno de la izquierda, la sociedad parece muy poco permeable con esos hechos. Cuando se dan en el entorno de la derecha, la sociedad es absolutamente impermeable porque lo normaliza".

"Cuando se ha visto el caso de la señora Ayuso y esa afirmación de los 50.000 euros de su hermano, parece que todos lo tenemos un poco asumido y normalizado", ha añadido.

Por otro lado, Alfonso Pérez Medina ha hecho en laSexta Noche un contundente análisis sobre las comisiones de Luis Medina y Alberto Luceño: "Es una estafa de manual". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.