Afra Blanco se ha mostrado indignada en laSexta Noche con el escándalo de las comisiones de las mascarillas de Madrid: "Mientras morían en España miles de personas, mientras miles de personas enfermaban, mientras los profesionales de la salud pública batallaban contra el coronavirus con unas carencias absolutas provocadas por recortes en la sanidad pública previos, mientras millones de trabajadores y trabajadoras padecían por su futuro, y mientras que miles de empresarios les pasaba lo mismo, había quien se lucraba".

En este sentido, la sindicalista ha afirmado que "el fondo de la cuestión no se trata de si eran 50.000 o 300.000 euros, o cinco millones como en el caso de Almeida, sino si realmente tienen que haber estas comisiones al hablar de dinero público". "Ese es el fondo de la cuestión", ha insistido.

En lo referente a Almeida, Blanco ha señalado que "el fondo de la cuestión no es si se ha estafado al Ayuntamiento de Madrid, que también, sino si va a hacer valer sus palabras, las que dijo en septiembre de 2021 sobre Esperanza Aguirre". Así, ha recordado que el alcalde de Madrid dijo que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tuvo una conducta ejemplar y admirable" y dimitía de su cargo. "No conozco a ningún político que dimita por culpa 'in vigilando'. Asumió responsabilidad política", dijo el político del PP, unas palabras que ha recordado Blanco en laSexta Noche, donde ha subrayado: "A ver si hace valer sus palabras".