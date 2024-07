Ramoncín expresó en laSexta Xplica que no entiende por qué Vox ha tomado la inmigración como "caballo de batalla", cuando "el debate sobre esto aquí no es tan salvaje como en Francia". "Me cuesta trabajo entender el por qué. Han perdido 4.100 millones después de dejar los puestos políticos, y me da la sensación de que estamos delante de un Cs o una UPyD, que puede desaparecer en cualquier momento", manifestó el artista.

En este sentido, Ramoncín destacó que "no hay que olvidar que al final quienes han cogido las maletas y se han ido han sido los de Vox". "No ha sido el PP el que ha dicho que ya está bien del relato vergonzoso y vergonzante, sino que ha sido Vox el que se ha ido", insistió, tras lo que señaló que "da la sensación de que las dos almas, si es que las hay en Vox, están muy enfrentadas".

"Yo creo que hay un Vox de señoritos, que han decidido que donde están, están bien, y hay un Vox con gente que, seguramente de buena voluntad decidieron dejar sus profesiones y trabajos y meterse en esto de la política y han visto cómo en un año les han dicho que tienen que volver a buscarse la vida", afirmó el artista.