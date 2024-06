Ramoncín reaccionó en laSexta Xplica a declaraciones que han hecho políticos de Vox en la semana del Orgullo, y se preguntó que "de dónde han salido". Sin embargo, el artista señaló que estos políticos "no están ahí porque sí, sino porque les dan voz", y afirmó que el PP "es el responsable último de que esta gente ocupe estos cargos".

Además, Ramoncín criticó que "hay empresas y locales que tratan de lavar la imagen con escaparates con el símbolo LGTBIQ+, pero en cuanto pasa el Orgullo, se olvidan". " No se trata solo de eso, de la bandera, No se trata de vender abanicos con la bandera LGTBI, sino de cada día de tu vida luchar contra eso, porque hace muy poco hemos escuchado cómo mataban a un tipo al grito de 'maricón', y eso sigue pasando. Y el desprecio, el chiste, la bromita no hay quien lo quite", lamentó el cantante, a lo que añadió: "los votantes de Vox saben que son homófobos, xenófobos, racistas y fascistas, ¿pero en qué se esconde el PP?".