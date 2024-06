Ramoncín se ha mostrado muy crítico en laSexta Xplica con la no colaboración de Vox en el reparto de los menores migrantes que han llegado a Canarias. Eso sí, en su ataque ha centrado el foco en el Partido Popular por permitirles tener esa voz en los gobiernos autonómicos que comparten.

"Se decía que solo había alguien peor que quien cometía el crimen y es el que pudiendo evitarlo no lo hacía. Y eso es el PP, que ha permitido que Vox tenga estas actuaciones en lugares donde gobierna", sentencia.

Además, ha indicado que el PP lo tiene muy fácil para posicionarse al respecto: "Esto es muy sencillo, se rompe o no se rompe. Y si se rompe, que traten de buscar acuerdo con quién está más cerca y que comprenda cosas fundamentales como no al racismo. La defensa a ultranza de algunos varones del PP de lo que dice Vox indica cosas feas. Eso no les convierte en un partido de ultraderecha, pero sí hace pensar que hay gente dentro del PP que piensa parecido".