¿Quién dijo que "Franco era bastante socialista"?

La primera frase era complicada: "Yo me considero la solución del PSOE. No soy hipócrita, y claro que tengo un alto concepto de mí misma. Llamazares ha optado por Carme Chacón, pero realmente fue Rosa Díez en 2000.

En cambio, no ha tenido ningún problema para adivinar que fue Julio Anguita, en 2008, el autor de esta afirmación: "Me gustaría volver a ser diputado para decir a todo el estrado: ¿y ahora qué, hijos de puta?".

Esteban González Pons pronunció en 2011 una frase algo más contradictoria: "La rebeldía pacífica es sana. A mí me gustaría que no se apagara el espíritu del 15M". No fue Cayo Lara, como creía Llamazares.

El diputado de IU sí ha sido capaz de adivinar que fue Esperanza Aguirre, en 2008, quien dijo que "Franco era bastante socialista".

Y finalmente, "la subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis". Sin lugar a dudas, su autor fue Mariano Rajoy, por supuesto, antes de ganar las elecciones.