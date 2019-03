"¿Por qué mis compañeros pueden repetir cuatro veces por tener dinero?"

Jorge Escribano ha contado su testimonio sobre la dificultad para acceder a las becas educativas y como esta privación le ha marcado. Además, explica la difícil vida de un estudiante que tiene que compaginar estudios de Medicina y trabajo: "para entrar en la universidad y poder pagarla tengo que trabajar, trabajando por las tardes y los fines de semana y cogiendo el periodo de vacaciones, que todo el mundo aprovecha para descansar, yo aprovecho para estudiar y para prepararme los exámenes”.

"En Medicina si sacas un 7 te ponen un 5 porque necesitas el 70%. También hay que ver esos pequeños detalles, porque a mí en realidad me están pidiendo un 8,5 de media. Los únicos seis meses que no trabajé conseguí sacarme un curso y medio de medicina. El resto del tiempo si lo dedico a trabajar, no tengo tanto tiempo para estudiar", explica Escribano.

"Yo me pregunto por qué mis compañeros que sí se lo pueden permitir están suspendiendo, están pagando tasas imposibles, pueden estar repitiendo una asignatura cuatro veces, llegarán a ser profesionales y yo, que de verdad me lo estoy currando doblemente, no podré".