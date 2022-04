Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa, ha afirmado en laSexta Noche que "en la prensa rusa aparece información sin hechos concretos ni nombres". "La propaganda es terrible y parece que hoy no recuerdan las mentiras de ayer. Se contradicen y la gente deja de entender lo que está pasando", ha manifestado, en referencia a la guerra de Ucrania.

En este sentido, la historiadora ha señalado que "en los programas de televisión, algunos expertos gritan que ha habido una traición, que por qué no se toma Kiev, y que hay que apoderarse de toda Ucrania".

"Desde los primeros días de la guerra se decía en canales de Telegram que Putin solo escucha lo que quiere escuchar. Sus expertos le decían que no había problemas y que iban a conquistar Ucrania en tres días. Como no sucedió así, ahora hay que inventar alguna otra razón", ha expresado Bogush, quien ha asegurado que "la popularidad de Putin está cayendo" y que "no es cierto que la mayoría lo está apoyando".