Ante la llegada de la semana clave en el caso Daniel Sancho y a la espera de conocer este jueves la sentencia del caso, en laSexta Xplica recordamos la reconstrucción del caso que hizo el español ante las autoridades tailandesas.

Al ver las imágenes, el psiquiatra forense José Carlos Fuentes ve "claro" que Sancho muestra una falta de "darse cuenta de que lo que está haciendo es descuartizar a una persona", algo que ve "difícil de aceptar".

"¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido una ruptura de esa capacidad emocional y ha actuado automáticamente? Tiene delante una pieza, como si fuera un cordero, y lo va troceando. Lo voy haciendo de la mejor manera posible para defender mis intereses", detalla el psiquiatra.

No obstante, cree que este caso es "absurdo desde el principio hasta el final": "Para que mi familia no sufra y digan que tengo relaciones homosexuales, me cargo un señor. Lo destrozo y lo parto en trocitos. ¿Dónde está la lógica? Esto es la antítesis del crimen organizado".