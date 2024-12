La propuesta de un hombre para afrontar la crisis: "Multiplicar por cinco los salarios"

Óscar Romero, sobre la vivienda en España: "Si alguien espera que van a hacer viviendas públicas en la próxima legislatura, lo lleváis claro; no se va a hacer ni una cuarta parte porque no lo han hecho nunca".

Óscar Romero, en su intervención en laSexta Xplica, compartió su propia experiencia personal. Debido a la situación económica, se ha visto obligado a regresar a casa de su madre junto con sus dos hijos. "He tenido que volver a casa de mi madre a darle más problemas todavía. Me cargo a mi madre y me cargo yo", lamentó en directo, reflejando la dureza de su realidad.

Romero argumenta que es necesario "multiplicar por cinco los salarios" como una medida urgente para mejorar la situación económica actual. Además, enfatizó que esta subida debe realizarse en consonancia con el incremento de los precios: "Tendríamos que subir el Salario Mínimo a la velocidad que suben todos los precios", declaró. Asimismo, recomendó a los jóvenes que busquen oportunidades laborales fuera del país.

"Si se piensan que esto se va a arreglar a un corto o medio plazo, el tema de la vivienda, de precios y todo, lo llevan claro. Yo animo a la juventud a que terminen los estudios que puedan y se dediquen a trabajar fuera de aquí, porque aquí lo lleváis claro, y tengo dos hijos", señaló, dejando claro su escepticismo sobre la mejora de las condiciones actuales.

En cuanto a la construcción de vivienda pública, Romero expresó su falta de confianza en los compromisos políticos. "Lo real es que si alguien espera que van a hacer esa cantidad de viviendas públicas en la próxima legislatura, lo lleváis claro; no se va a hacer ni una cuarta parte porque no lo han hecho nunca", afirmó, subrayando la falta de acción en este ámbito durante años.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.