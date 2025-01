Un propietario con más de 200 pisos: "He tenido 10 casos de inquiokupas y la gente que tengo contratada me dicen que mejor los destine a alquiler turístico"

Rubén Zaballos invierte en el mercado inmobiliario y es dueño de 200 pisos y muchas de las viviendas vacías que tiene se encuentran en municipios pequeños. Tal como relata en laSexta Xplica este empresario, "muchos de esos pisos que tengo en pueblos de Galicia son provenientes de fondos de inversión buitre que se compraron hace 12-15 años y los han tenido cerrado hasta hace muy poco, de hecho, todavía hay muchas promociones que están cerradas".

"¿Qué se hace, entonces, con viviendas en pueblos muy pequeños que has rehabilitado y has invertido?", le pregunta el presentador del programa, José Yélamo. Según explica Zaballos , "originalmente eran todo residenciales y luego los fui trasformando a turísticos por los problemas que hay de que la gente no paga el alquiler".

Realmente, admite, que "preferiría alquilarlos a larga estancia porque en esos pueblos, sólo puedas alquilar esos pisos en verano. Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos a lo largo de todo el año".

¿Pero realmente qué problemas de impago ha tenido este empresario? Según su relato, en localidades de menos de 10.000 habitantes, Zaballos cuenta con unos 90-100 pisos, y teniendo en cuenta el total de pisos que tiene, ha tenido unos 10 casos de impagos, de inquiokupas.

Sin embargo, para él el problema "no es solo el dinero, sino que "la gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendiente de si pagan, si no; así que al final, me han dicho: dedícalo a turístico que es todo más cómodo y estamos todos más tranquilos". En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.

.