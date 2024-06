El Ministerio de Consumo ha multado esta semana con una sanción histórica de 150 millones a varias aerolíneas low cost -Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea- por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano. Esto, según el economista Javier Díaz-Giménez, va a provocar "indudablemente" una "subida del precio de los billetes".

"Una cosa son los costes medios y otros los marginales, es verdad que a una aerolínea, cuando le quedan diez o 15 asientos por llenar en el vuelo, le va a costar lo mismo; y el marginal del último pasajero va a ser muy bajo", dice, y añade que "lo que vemos que hacen este tipo de negocios, que tienen un coste fijo y uno variable decreciente, es intentar discriminar precios".

"Y deben hacer eso", opina el economista, que deja claro que tienen que hacerlo "pero sin engañar". "Lo que no puede ser es la publicidad engañosa de billetes a 5 euros", espeta, porque eso es "mentira". "Dime el precio total y absoluto cuando le has sumado todo el pack completo y luego ya decidiré yo con quien me interesa volar", se muestra tajante en esta intervención, que puedes ver al completo en el video principal de la noticia.