Javier Díaz-Giménez reflexiona en laSexta Xplica sobre cómo ahorrar para no verse superado por las deudas que, recuerda, "no caen del cielo". Antes de llegar a este punto recomienda tomar "una serie de decisiones de gasto" en función a la cuantía de los ingresos. Estos "atentarán contra la carta de las Naciones Unidas, contra los derechos humanos, o toda la lista de artículos que se nos ocurran, pero son los que son", dice.

Es por eso que, "cuando ves los ingresos que tienes debes decidir cuánto vas a gastar y cuánto no", así como "dónde te vas a ir de vacaciones y cuántos días". Lo que no ve viable es "pedir una deuda para irse de vacaciones". Antes de esto, recomienda, ir al "Camino de Santiago o al de tu pueblo" para gastar poco, y "no entrar en los bares".