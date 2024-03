El periodista José María Camarero preguntó en laSexta Xplica cuánto dinero quieren ganar los propietarios teniendo en cuenta ya el elevadísimo precio del alquiler. A esto Juan Carlos Cotallo, promotor, ha respondido que "todo el que se pueda".

"Cualquier persona está en el derecho de decir que 'yo quiero ganar más por mi trabajo'", ha sostenido Cotallo, y ha añadido que lo que "no tiene sentido es que todo el mundo tenga el derecho a exigir y querer ganar más y el propietario no".

Por otro lado, el promotor ha explicado que en los últimos años España ha pasado de "45 millones de habitantes a 48". Pero, además, ha querido destacar la "migración interna" que ha sido de "casi dos millones". "Todo el mundo quiere comprar tomates, pero nadie siembra tomates", ha sostenido.

Para Cotallo, todas las políticas de vivienda que se han hecho en los últimos años lo que han hecho es "encarecer el producto": "No puedes decir que los sueldos tienen que subir pero la vivienda, no. Es imposible que no suba". Y ha concluido que "todo el mundo tiene que ganar dinero, porque si no, no sería un negocio".