Leyre Iturralde quiere comprar un piso en Barcelona, sin embargo, tal y como ella misma relata en laSexta Xplica, no lo está teniendo nada fácil .

Según contó, más allá de "buscar una vivienda, encontrarla y conseguir una hipoteca", también se dan otros problemas.

"Cuando empecé a buscar piso, hubo uno que me gustó bastante, costaba 120.000 euros y lo gestionaban inmobiliarias y abogados. En la segunda visita me dijeron que había varios interesados y que una persona ya se había adelantado haciendo la reserva. Después, me llamaron por teléfono y me preguntaron si estaba dispuesta a ofrecer más dinero", explicó.

"Yo, por lo que tengo entendido, esto está prohibido. Además, pensé que le estaba haciendo una faenada a quien había hecho la reserva", apuntó también.

Además, Iturralde denunció que en estos procesos "priorizan a perfiles de personas que se dedican a especular con la vivienda, propietarios que se han comprado cinco pisos, van a por el sexto y se lo dan a ellos antes que a mí".