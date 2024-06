Durante el debate del salario de los trabajadores en laSexta Xplica, Julen Bollain ha lanzado un dato con el ha asegurado que un 16,5% de los trabajadores españoles son "pobres" porque su salario está por debajo del umbral de la pobraza.

"En España, el 16,5% de los trabajadores son pobres, es decir, están trabajando con una cuantía por debajo del umbral de la pobreza. Ahorrar así es muy jodido cuando no puedes pagar el alquiler, llenar la nevera o poner la calefacción", ha añadido.

Además, ha asegurado que si esto viene provocado por la 'obligación' de muchas personas a aceptar un "empelo basura": "Si tú no puedes llenar la nevera no eres libre, y si para llenarla tienes que aceptar un empleo basura, lo tienes que aceptar porque no te queda otra y ya no eres libre".