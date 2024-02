El voraz incendio de Valencia ha dejado a multitud de familias sin nada y ahora deben reconstruir sus vidas desde cero. El Ayuntamiento de Valencia ha puesto a disposición de las personas afectadas viviendas para que puedan tener un techo donde cobijarse. Además, van a contar con transporte público gratuito.

450 personas lo han perdido todo. "No sé qué es lo primero que tengo que hacer", aseguraba una joven afectada. "Hasta que no te pasa, no lo sabes", apunta un hombre.

Deben comunicar el siniestro y las aseguradoras tienen 40 días para dar respuesta, pero ¿qué pasa si se ha quemado también la póliza? En ese caso, la aseguradora tiene todos los datos.

Los seguros afectados son el de la comunidad y el de los hogares, por las vivienda y por lo que contienen estas. Falta por saber si queda algún responsable civil, por lo que podría haber también otra aseguradora implicada.

Respecto a los propietarios que estuvieran pagando una hipoteca, habría que tener en cuenta el tipo de seguro de la hipoteca. Los que estuvieran de alquiler pueden recurrir al seguro del casero para tratar de obtener el valor equivalente a sus enseres.